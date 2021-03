13.03.2021 h 15:53 commenti

Zona rossa, le nuove norme antiCovid a Poggio a Caiano: tutte le novità in vigore dal 15 marzo

Il sindaco ha firmato l'ordinanza che sarà valida per tutto il periodo della zona rossa. Uffici comunali accessibili solo su appuntamento. Stop anche all'ingresso in biblioteca

) oppure

telefonando al numero 055-8701283.