Zona rossa: durerà una settimana ma potrà essere prorogata, ecco le regole

Il presidente Giani firmerà l'ordinanza nelle prossime ore. Biffoni: "Difficile fare previsioni. Intanto cominciamo con una settimana, poi vediamo"

Da lunedì Prato e provincia saranno zona rossa mentre la regione resterà arancione finchè avrà un numero di contagi settimanali inferiore ai 250 ogni 100mila abitanti. Appena supererà questa soglia si colorerà automaticamente di rosso. E' quanto emerge dalle ultime disposizioni del governo e del presidente toscano Eugenio Giani per arginare la pandemia. Fino a quando Prato sarà zona rossa? L'ordinanza regionale che istituisce la zona rossa e che sarà firmata nelle prossime ore, è settimanale rinnovabile, ma vedendo l'esempio di Pistoia che dopo due settimane presenta ancora contagi molto elevati, è molto probabile che si arrivi a Pasqua quando tutta Italia diventerà zona rossa. "Intanto si fa di una settimana. - afferma Biffoni - I dati nazionali ci dicono che il momento peggiore sarà la prossima settimana con i picchi più alti a livello italiano. Bisogna vedere cosa succederà a Prato. E' difficile fare previsioni e dovremo valutare anche il carico sugli ospedali e le terapie intensive".

Salvo ulteriori restrizioni da parte del governo non ancora pubblicate, vediamo cosa è possibile fare in zona rossa ricordando che tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sono chiuse. Ci si può muovere soltanto per «comprovate esigenze» dunque motivi di lavoro, salute e emergenze. Chi vuole fare attività fisica all'aperto deve restare vicino a casa.

Saranno chiusi i parrucchieri, estetisti e i negozi di abbigliamento per adulti, mentre per i bar e i ristoranti valgono le stesse regole della zona arancione per consegne a domicilio e asporto (dalle 5 alle 18 per i bar e dalle 5 alle 22 per i ristoranti). Oltre ai supermercati e ai generi alimentari, sono aperti edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie.

Nel fine settimana saranno chiusi i centri commerciali salvo ovviamente i negozi con generi di prima necessità quali i supermercati.