Zona arancione, ecco cosa si può fare e cosa è vietato

Riepiloghiamo le principali regole in vigore collegate a questo colore che da oggi alle 14 contrassegnerà tutta la Toscana compresa Prato

Alle 14 di oggi, 17 aprile, scatta la zona arancione anche a Prato come nel resto della Toscana. Riepiloghiamo le principali regole che valgono per questo colore con l'aiuto della guida del Comune di Prato.

Spostamenti

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di necessità o di salute; è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito spostarsi solo all'interno del proprio comune, tra le 5 e le 22. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata nell'ambito del territorio comunale, una sola volta al giorno e per un massimo di due persone; sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e persone con disabilità o non autosufficienti.

Scuola

Tornano in presenza gli alunni della seconda e terza media mentre alle superiori è prevista la dad al 50%.

Esercizi commerciali

È consentita l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio. I negozi all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili devono restare chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Ristorazione

Sono consentite mense e catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio . Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. La ristorazione da asporto è consentita per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie secondo la seguente modalità: esclusivamente fino alle ore 18 nei locali identificati come attività prevalente dal Codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina); fino alle ore 22 negli altri locali di ristorazione; sempre e comunque con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Mercato del lunedì in viale Galilei e mercati rionali

Sono completi di tutti i banchi, di ogni settore merceologico previsto abitualmente. È attivo anche il servizio di "spunta giornaliera". Resta invariato il protocollo anticontagio: in particolare si raccomanda di indossare la mascherina correttamente, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale e usare i guanti dove necessario.

Attività che rimangono sospese

Musei e mostre. Sale giochi, sale scommesse, bingo e apparecchi con vincita in denaro ovunque collocati. Piscine e palestre, escluse quelle destinate ad allenamenti e gare di atleti riconosciuti di livello nazionale. Cinema e teatri.

Centri culturali, sociali e ricreativi

Ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Aree chiuse nel Comune di Prato

Resta in vigore fino al 26 aprile l'ordinanza di chiusura del Giocagiò, del playground di via Vulcano, del campo di calcetto di via Colombo e dei giardini di via Capponi