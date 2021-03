18.03.2021 h 15:36 commenti

Zona 30 al Macrolotto Zero e nuovo verde a Chiesanuova e San Paolo, la Regione stanzia 2,3 milioni di euro

Lo stanziamento fa parte del progetto Più e si aggiunge ai 5 milioni di euro già finanziati per Medialibrary, Mercato Coperto e playground al Macrolotto Zero. In questo quartiere saranno sistemati arredi urbani e viabilità.

La Regione ha stanziato 2,3 milioni di euro sia per nuovi arredi urbani al Macrolotto Zero e la realizzazione della zona 30 in via Pistoiese nel tratto compreso tra l'incrocio con via Giordano e via Nino Rota, che per la riqualificazione delle aree verdi a San Paolo e a Chiesanuova. Tali risorse rientrano nel progetto Più Prato e si aggiungono ai cinque milioni già stanziati e utilizzati per realizzare il mercato coperto in via Giordano, la Medialibrary tra via Filzi e via Pistoiese e il Playground tra via Colombo e via Giordano.

Con le nuove risorse sarà sistemata la viabilità e gli arredi urbani del cuore del Macrolotto Zero, ossia il tratto di via Pistoiese che va dal bar tabacchi Lo Scalino all'incrocio con via Marini e via Rota. Qui sarà creata la Zona 30 "per - sottolinea il Comune in un comunicato - una mobilità più sostenibile con la creazione di un percorso ciclopedonale, nuova illuminazione e dissuasori per limitare la sosta negli stalli previsti, panchine e fioriere". Non solo. Su via Giordano la riqualificazione interessa il lato rivolto verso il Playground e il Mercato Metropolitano, con la razionalizzazione dei parcheggi lungo la strada e un percorso ciclo-pedonale alberato. A corredo degli interventi sulla mobilità ci sono poi due aree di sosta per le auto, una su via Nino Rota ed una su via Giordano con valenza, in questo caso, di parcheggio scambiatore e "ciclostazione" auto-bici. Le aree destinate a parcheggio, non essendo di proprietà pubblica, sono state oggetto di una variante urbanistica con contestuale avvio del procedimento di esproprio. "Con questi interventi completeremo il Piano di Innovazione Urbana al Macrolotto Zero - spiega l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis - che rigenera quest'area e costruisce un nuovo sistema di spazi pubblici, finora inesistenti, contribuendo alla qualità urbanistica e della vita".

Gli interventi su Chiesanuova e San Paolo riguardano cinque aree pubbliche e sono divisi in tre lotti. Si tratta del giardino di via Vivaldi e dell’area sgambatura cani di via Zandonai, del giardino di via dell’Alberaccio e di quello di via Lorenzo da Prato, del giardino di via del Campaccio e dell’area scoperta di via dei Gobbi a Chiesanuova. L'obiettivo è favorire una migliore fruizione da parte della cittadinanza e garantire una maggiore sicurezza nel quartiere. I lavori dovrebbero partire nel prossimo mese di novembre per concludersi nell’agosto 2022.