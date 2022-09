21.09.2022 h 08:24 commenti

Zingaretti in piazza del Comune chiude la campagna del centrosinistra in città

Stasera alle 21 il comizio dell'ex segretario del Pd. La candidata del centrodestra Erica Mazzetti alla stessa ora impegnata in un confronto a Galceti sui temi della giustizia

Nicola Zingaretti - governatore della Regione Lazio e già segretario del Partito Democratico - sarà in piazza del Comune stasera mercoledì 21 settembre alle 21 con i candidati per il collegio di Prato del centrosinistra, la segretaria del Pd Toscana Simona Bonafè, i segretari del Pd e dei Gd, Marco Biagioni e Maria Loglio, e il sindaco di Prato Matteo Biffoni, per chiudere la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

Dopo Matteo Renzi, che lunedì ha chiuso sempre in piazza del Comune, la campagna per il Terzo Polo, Zingaretti è il secondo big di partito a venire in città. Strategia diversa, invece, per il centrodestra che, al momento, non ha annunciato l'arrivo di big con la candidata all'uninominale Erica Mazzetti che ha preferito proseguire il tour di incontri con la società civile e stasera alle 21 nella sala Ater Galceti parteciperà all'evento sulla giustizia con Gabriele Terranova, presidente della Camera Penale di Prato, Rita Pieri e Massimo Taiti.

Tornando nel campo del centrosinistra, la federazione pratese del Pd, in circa 30 giorni di campagna elettorale, ha mobilitato centinaia e centinaia di persone tra volantinaggi, banchini e con l’organizzazione quasi quotidiana di momenti per incontrare i candidati per Prato e di iniziative sui temi più attuali, dal lavoro alla parità di genere, dalla scuola allo sport.

“La mobilitazione attorno a questa campagna che definirei insolita per le tempistiche, è andata crescendo e ha confermato che la comunità del Pd è l’unica in grado fare squadra e di discutere sui temi, iniziativa dopo iniziativa, volantinaggio dopo volantinaggio - dichiara il segretario dei democratici, Marco Biagioni - I nostri concittadini ci hanno trovati fin da agosto sul territorio con dei candidati preparati e pronti all’ascolto. Chiudiamo la campagna con un esponente del partito che ha ache una grande esperienza da amministratore, un simbolo del “fare”: questo è il nostro obiettivo a partire da subito”.