08.05.2019 h 18:21 commenti

Zingaretti a Prato per aprire un minitour elettorale in Toscana: appuntamento il 15 maggio

Il segretario del Partito Democratico è atteso per le 17 ma ancora non è stato definito nei dettagli il programma della visita a sostegno di Matteo Biffoni e dei candidati del centrosinistra nei comuni della provincia

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti sarà a Prato la prossima settimana. L'appuntamento è per le 17 di mercoledì 15 maggio, quando Zingaretti ha programmato un mini tour elettorale nei capoluoghi toscani dove si vota per il sindaco. Prato sarà la prima tappa, seguiranno Firenze e poi Livorno.

La notizia non è ancora ufficiale, anche perché deve essere definito nel dettaglio il programma. Zingaretti incontrerà il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni con i candidati, sempre del centrosinistra, dei comuni della provincia dove si vota. L'idea del Pd pratese è quella di far compiere al segretario un giro in alcune zone simbolo della città.