03.11.2022 h 18:02 commenti

Zia Caterina incontra i ragazzi dell'Anffas per parlare di supereoi

Il taxi Milano 25 è arrivato in viale Borgovalsugana accolto da una piccola folla. Un incontro commovente che ha dato spazio alle emozioni. Durante la mattinata è stato ricordato anche Luigi Biancalani

aa

Zia Caterina ospite dell'Anffas per parlare di storie di supereroi ad altri supereroi. Il taxi Milano 25 è arrivato questa mattina 3 novembre nella sede di via Borgovalsugana per un incontro organizzato dagli educatori. “Abbiamo affrontato il tema delle persone famose e degli eroi - ha spiegato Rachele La Penna assistente sociale del centro - e subito abbiamo pensato di inviare zia Caterina che ha raccontato ai nostri ragazzi le storie dei piccoli ammalati che ogni giorno trasporta al Meyer. Storie che sono parallele alle loro che ogni giorno affrontano tantissime difficoltà e ogni giorno le superano”.Un incontro commovente che ha dato proprio spazio alle emozioni, un linguaggio universale. Oltre ai ragazzi e agli educatori insieme al presidente Alessandro Cecchi hanno partecipato alla mattinata anche Gabriele Alberti presidente del Consiglio comunale, la consigliera comunale Martina Guerrini e l'assessore al sociale del comune di Montemurlo Alberto Fanti, tutti insieme hanno ricordato la figura di Luigi Biancalani.