Zia Caterina con il suo taxi speciale tiene a battesimo la rinnovata Farmacia Etrusca

Domani l'inaugurazione per i locali di via Pistoiese con una giornata all'insegna della solidarietà per dare sostegno all’Ospedale pediatrico Meyer

Quella della Farmacia Etrusca di via Pistoiese è una lunga e bella storia di passione per un’attività che mette al primo posto il servizio alle persone, a cui si unisce l’impegno di un team di famiglia molto affiatato, guidato dal dottor Gennaro Brandi. La farmacia è stata completamente rinnovata e domani, sabato 25 maggio alle 11, ci sarà l’inaugurazione ufficiale in via Pistoiese 174/D. La giornata sarà all’insegna della solidarietà. Nel pomeriggio, alle 16.30, arriverà infatti Zia Caterina con il magico Milano 25, il suo taxi pieno di colori, giocattoli, fiori, foto e pupazzi per fare festa insieme a grandi e piccini. Con questa iniziativa la Farmacia Etrusca darà sostegno all’Ospedale pediatrico Meyer. Ampliata e organizzata per settori specifici la farmacia mette a disposizione numerosi servizi: dall’autoanalisi dei valori ematici all’Holter pressorio e cardiaco, dall’elettrocardiogramma al test delle intolleranze alimentari e dell’osteoporosi. Il laboratorio consente di produrre farmaci specifici e preparazioni galeniche.

