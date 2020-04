27.04.2020 h 12:44 commenti

Zero positivi nelle Rsa Casa di Marta e Villa San Giusto, ecco la strategia vincente

Le due strutture hanno chiuso in anticipo alle visite ai familiari, sostituendole con un sistema di videochiamate. Poi massima attenzione alla sicurezza. I recenti test sierologici hanno dato tutti risultato negativo

Le rsa sono state il punto debole di tutta l'emergenza Covid19 con migliaia di morti in tutta Italia e anche in Toscana, dove in più di una struttura si sono aperti focolai preoccupanti. Ma per fortuna non tutte le Rsa hanno avuto problematiche di questo tipo. E i tamponi e test sierologici a tappeto eseguiti negli ultimi giorni hanno evidenziato alcune strutture "virtuose" come la Rsa Casa di Marta, con tutti i 90 ospiti risultati negativi, e Villa San Giusto, anche qui con zero positività tra i 30 ospiti e i 24 operatori.

Notizie che sicuramente infondono ottimismo e che meritano di essere raccontate. A mettere in salvo gli ospiti di Casa di Marta dal virus impietoso e aggressivo è stato, ad esempio, un patto di ferro tra direzione, operatori e famiglie fondato sulla scelta di adottare, già dal 24 febbraio, rigide misure di prevenzione per sbattere le porte in faccia al contagio. I nonni della residenza del Consorzio Astir, convenzionata con la Asl Toscana Centro, hanno un’età compresa tra i 60 e i 100 anni. Anche se da settimane non vedono i familiari sono sereni e coccolati dai circa cento operatori impegnati nella struttura. “Sono rimasti in contatto con figli e nipoti grazie alle videochiamate effettuate regolarmente dagli operatori, è stata una grande novità per loro. In questo periodo difficile le famiglie ci hanno in sostanza affidato i loro cari; è stata una grande prova di fiducia nei nostri confronti e ci ha ripagato degli sforzi fatti”, spiega Veronica Cornaggia, direttrice di Casa di Marta e regista – con il direttore sanitario della struttura, il dottor Andrea Piccini – dell’operazione messa sicurezza dei nonni che ha visto il coinvolgimento anche del Comitato dei familiari di cui è presidente Silvia Mancini.

Nei giorni di maggiore picco di contagi, poi, la situazione viene monitorata di ora in ora. Per gli operatori viene fissata una procedura rigorosa di sanificazione e l’uso dei dispositivi di protezione, viene potenziato il servizio di pulizie seguendo le indicazioni di Oms e Iss.

Tanta la solidarietà arrivata a Casa di Marta in queste settimane. L’Associazione Carabinieri di Prato ha consegnato uova di cioccolato e colombe come la Misericordia di Prato, mascherine sono arrivate dalla Chiesa evangelica cinese e dall’Associazione Ghost 4x4; Marisa Marmeggi ha cucito dall'Isola d'Elba le mascherine in stoffa; Maurizio e Luca Tempestini hanno realizzato e donato 100 visiere.

Come detto, nessun caso di Coronavirus è stato finora registrato fra i 30 ospiti e i 24 operatori della rsa “Villa San Giusto” di Prato, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Nei giorni scorsi sono infatti risultati negativi tanto i test sierologici quanto l’unico tampone su un ospite che fino ad allora era stato tenuto in isolamento cautelativo.

"Si tratta di un risultato che premia le buone pratiche di prevenzione rispettate rigorosamente e con grande senso di responsabilità da tutto il personale della rsa - viene spiegato in una nota -. In largo anticipo rispetto alle disposizioni emanate dal governo e dall’amministrazione regionale, già a partire dallo scorso 5 marzo la direttrice Carla Bartolini aveva deciso di vietare ogni ingresso ai parenti degli ospiti e di ridurre al minimo essenziale il contatto con i fornitori delle derrate, garantendo loro un accesso dedicato".