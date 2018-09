Uno zaino abbandonato in un cestino davanti alla Questura ha fatto scattare l'allarme bomba con tanto di chiusura della strada e di evacuazione dell'edificio.

E' successo nel primo pomeriggio di oggi, 6 settembre, e per poco più di un'ora la tensione e la paura l'hanno fatta da padrone prima di scoprire che si trattava di un falso allarme. Lo zaino non conteneva esplosivo ed era stato lasciato da un cittadino poi rintracciato dalla polizia.

L'allarme è scattato attorno alle ore 13.30 quando è stato visto lo zainetto che spuntava dal cestino dei rifiuti che si trova proprio davanti all'ingresso della Questura. Il personale e i visitatori presenti sono stati fatti uscire e messi in sicurezza. Via Migliore di Cino è stata transennata e chiusa e sono intervenuti gli artificieri di Firenze e i vigili del fuoco di Prato.

Come detto, l'allarme è rientrato poco prima delle 15, quando i poliziotti sono riusciti a rintracciare il proprietario dello zaino, identificato utilizzando le immagini delle telecamere di sicurezza. Una volta sul posto l'uomo, un italiano, ha riconosciuto come proprio lo zaino, che è stato aperto: all'interno non c'era niente.