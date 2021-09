01.09.2021 h 17:58 commenti

Willie Peyote stasera sul palco di piazza Duomo. Fino a domenica c'è lo street Village

Reduce da Sanremo, l'artista fa tappa in città per il festival "Settembre Prato è spettacolo". Da oggi a domenica street food in piazza dell'Università e mercatino vintage al playground del Serraglio

E' Willie Peyote, con il suo "Mai dire mai tour degradabile 2021" il protagonista di stasera, 2 settembre, sul palco di piazza Duomo per il festival "Settembre Prato è spettacolo". L'appuntamenti è alle 21 e i biglietti sono acquistabili su TicketOne. Autoironia, cinismo e denuncia sociale si combinano con sonorità innovative in un mix esplosivo e mai scontato come Willie Peyote ha dimostrato sul palco dell'Ariston nell'ultima edizione del festival della musica italiana. Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo e che gli ha regalato il premio della critica Mia Martini. Intanto si apre oggi lo Street Village che fino a domenica 5 settembre animerà piazza dell'Università e il playground del Serraglio. E' una delle grandi novità della sesta edizione del "Settembre Prato è Spettacolo". I due luoghi, simbolo di rinascita giovanile della nostra città, diventeranno il quartiere dove vivere a pieno l'esperienza del Festival. Piazza dell'Università ospiterà i migliori food truck di cibo di strada da tutto il mondo per scaldarvi anima e stomaco. Il playground del Serraglio sarà invece la casa di Wom vintage and handmade market con un'ampia e curata selezione di espositori, vintage, design, vinili, arredamento industriale, illustrazioni, collezionisti e tanto altro. Entrambe le piazze saranno animate da cocktail bar, spettacoli di musica , dj set e artisti di strada.

Edizioni locali collegate: Prato

