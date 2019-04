19.04.2019 h 14:43 commenti

Weekend di Pasqua all’aria aperta da trascorrere tra Seano e Poggio a Caiano

Domani si corre con la “Sgambettata Medicea”, lunedì di Pasquetta c'è il mercatino dell’artigianato “Piazza dei Sapori e dei Saperi” e giochi della tradizione con il Giocovo al Parco Museo Quinto Martini

Ba.Be.

Ben tre eventi animeranno la zona pratese del Montalbano nei giorni di Sabato Santo e Pasquetta. Si comincia domani sabato 20 aprile quando arriva a Poggio a Caiano la prima edizione della “Sgambettata Medicea di Pasqua”. Organizzata dal gruppo “I Giullari” e dalla ASD Iolo Podisti, il ritrovo è alle ore 14 nel parco della Villa Medicea, con partenza alle 15. La corsa amatoriale attraverserà il Parco del Bargo e le Cascine di Tavola e prevede due percorsi, uno di 4 km e uno di 9 km, e due due punti ristoro, uno intermedio ed uno all’arrivo. Sarà consegnato un attestato di partecipazione alle tre società con più partecipanti. L’iscrizione ha un costo di 5 euro con pacco gara e di 2 euro senza. L’onlus “Regalami un sorriso” sarà presente per scattare le fotografie dell’evento: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.Per la giornata di Pasquetta, la Pro Loco di Poggio a Caiano ha invece programmato il mercatino “Piazza dei Sapori e dei Saperi”, che di solito si svolge la terza domenica del mese. Dalle 8 alle 19 via Risorgimento, via Garibaldi e via Cavour ospiteranno le bancarelle dell’artigianato, dell’antiquariato e del modernariato insieme ai prodotti delle aziende del territorio e quelli tipici della tradizione, regionale e non.Altro divertente appuntamento, sempre lunedì 22 aprile, quello di Seano: dalle 15.30 al Parco Museo Quinto Martini sarà possibile divertirsi con il “Giocovo”, l’antico gioco che consiste in una gara di uova sode fatte rotolare dai cigli dei campi. Tutti i partecipanti sono quindi invitati a portarsi da casa un uovo sodo; vince chi arriva prima in fondo e con l’uovo integro. Oltre al “Giocovo”, l’Associazione culturale del Parco organizza tanti altri giochi e attività, tutti gratuiti.