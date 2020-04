04.04.2020 h 13:22 commenti

Web radio e canale Youtube: così la parrocchia di Tobbiana è vicina ai fedeli

Celebrazioni online per ovviare al distanziamento sociale. E' l'iniziativa di don Alessandro Magherini

Una web radio e un canale Youtube per accorciare, seppur virtualmente, la distanza coi fedeli in seguito alle disposizioni introdotte dal Governo per limitare la diffusione del coronavirus. E' quanto ha creato la parrocchia di Tobbiana che da qualche giorno offre la possibilità di seguire la messa online. Uno strumento particolarmente importante in prossimità della Pasqua e che intende dar modo ai parrocchiani di sentirsi vicini alla festività della Resurrezione e pregare in questo momento di grande difficoltà per tutti. La web radio si chiamae trasmette, così come il canale Youtube '', le messe di don Alessandro Magherini.Sabato 4 aprile alle 18 e domenica 5 alle 10 la messa della Domenica delle Palme con la benedizione dell'ulivo; lunedì, martedì e mercoledì la messa alle 18 e le preghiere per bambini e ragazzi alle 21.15; giovedì santo alle 21.15 la messa; venerdì santo alle 15 la Via Crucis per i ragazzi, alle 18 la celebrazione della Passione del Signore e alle 21 la Via Crucis del Papa trasmessa in diretta su Raiuno. E ancora: sabato santo alle 15 la preghiera per bambini e ragazzi, alle 21.30 la solenna veglia della notte; domenica 12 alle 10 la messa di Pasqua e alle 12 il messaggio del Papa e la benedizione Urbi et orbi in diretta tv. Infine, a Pasquetta, alle 12 la benedizione solenne con il Santissimo Sacramento a tutta la popolazione di Tobbiana e il tradizionale suono delle campane, e alle 18 la messa.che trasmetteranno in streaming la messa delle Palme: alle 9 San Giorgio a Colonica; alle ore 10 San Bartolomeo a Coiano, Santa Maria Maddalena a Tavola, San Giovanni Battista a Maliseti, Santi Martiri, La Resurrezione, Madonna dell’Ulivo; alle 10.30 San Pietro a Grignano e San Pietro a Mezzana (sul profilo personale del parroco don Massimo Malinconi); alle 11 San Martino a Paperino e Fontanelle. Molti sacerdoti al termine delle celebrazioni usciranno dalla chiesa e dal sagrato impartiranno la benedizione alle comunità parrocchiali.