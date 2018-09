22.09.2018 h 12:28 commenti

"Waterbones" di Loris Cecchini abbellisce l'ingresso della Biblioteca Lazzerini

Inaugurata l'installazione dell'artista, acquistata dal Comune in occasione del trentennale del Pecci per promuovere l'identità della città come luogo della cultura contemporanea

E' stata inaugurata stamani, 22 settembre, "Waterbones", l'installazione permanente di Loris Cecchini posta all'ingresso della biblioteca Lazzerini. Il nuovo progetto di arte pubblica è stato realizzato dal Comune di Prato e dal Centro Pecci per promuovere l'identità della città come luogo della cultura contemporanea. Erano presenti l'assessore alla Cultura Simone Mangani, la presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi, la direttrice del Museo Pecci Cristiana Perrella, l'artista, Loris Cecchini, e il responsabile dell'area artistica del Pecci Stefano Pezzato.

La nuova opera realizzata per la città di Prato da Loris Cecchini, artista cresciuto in Toscana e attivo a livello internazionale, è stata acquistata dal Comune di Prato in concomitanza con i trent'anni di attività del Centro Pecci (1988-2018): «Dopo "L'anello mancante della catena che non c'è", opera di Marco Bagnoli che caratterizza la nuova piazza Ciardi, "Waterbones" di Loris Cecchini è la seconda acquisizione di arte pubblica del 2018 - commenta l'assessore Mangani - La volontà del Comune di Prato è quella di caratterizzare la città anche attraverso la collezione permanente del Centro Pecci. La Campolmi, splendido recupero di uno storico edificio industriale, si fregia da oggi di un segno nuovo, eppure particolarmente rispettoso del contesto».