10.11.2021

Vuole uccidersi gettandosi sotto il treno, salvato in extremis dai poliziotti

Decisivo l'intervento degli agenti della Volante: l'uomo stava camminando sui binari alla stazione di Borgonuovo mentre sopraggiungevano due convogli

Un uomo che stava camminando sui binari all'altezza della stazione di Borgonuovo è stato salvato grazie al coraggioso intervento di due poliziotti delle Volanti. Gli agenti, nel tardo pomeriggio di ieri 9 novembre, erano intervenuti dopo che alla centrale operativa era arrivata la telefonata dello stesso uomo che aveva lasciato capire la sua intenzione di uccidersi. Una volta arrivati, i poliziotti hanno subito localizzato la persona che stava camminando sui binari con le braccia aperte e lo sguardo rivolto verso l'alto. A quel punto gli agenti lo hanno avvicinato e hanno cercato di tranquillizzarlo mentre lui continuava a dire frasi sconnesse, ribadendo la volontà di uccidersi. Intanto un'altra pattuglia delle Volanti, che si era posizionata sulla strada sopraelevata la ferrovia, ha avvertito i colleghi dell'imminente arrivo di due treni da direzioni opposte. A quel punto i poliziotti sono entrati in azione e, non senza difficoltà, hanno immobilizzato l'uomo per metterlo al sicuro, proprio prima del passaggio dei treni. La persona, che avrebbe disagi di natura mentale, è stata poi affidata ai soccorritori del 118.

Edizioni locali collegate: Prato

