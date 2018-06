18.06.2018 h 11:46 commenti

Vuole uccidersi gettandosi giù dal ponte XX Settembre, bloccato in extremis da tre passanti

Un giovane di 34 anni è stato salvato subito prima che mettesse in atto l'insano gesto. E' poi intervenuta la polizia

Ha cercato di uccidersi gettandosi dal ponte XX Settembre ma è stato salvato grazie all'intervento prima di tre passanti, poi degli agenti delle Volanti. E' successo sabato mattina 16 giugno ma solo oggi 18 giugno la questura lo ha reso noto. Protagonista dell'insano gesto è un cittadino bengalese di 34 anni, regolare in Italia e in possesso di permesso di soggiorno. Secondo quanto riferito, l'uomo verso le 7.30 ha cercato di scavalcare la spalletta del ponte, con l'intenzione di gettarsi nel Bisenzio. Tre persone che stavano transitando, sono subito intervenute e sono riuscite a bloccare l'uomo. Poi è arrivata la pattuglia dei poliziotti che hanno fatto intervenire il personale del 118. Il bengalese è stato quindi portato al Santo Stefano per essere affidato al personale del reparto di Psichiatria. Secondo quanto appreso, i motivi alla base del gesto sarebbero legati a problemi di salute del giovane.

Edizioni locali collegate: Prato

