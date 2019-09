18.09.2019 h 15:37 commenti

Vuole uccidersi gettandosi dal ponte Datini: preso al volo e salvato da due carabinieri

Il movimentato episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sul posto anche il 118 con l'ambulanza della Croce d'Oro. Alle origini dell'insano gesto ci sarebbe una delusione d'amore

Voleva uccidersi gettandosi giù dalla spalletta del ponte Datini, ma per fortuna sono arrivati in tempo i carabinieri di una pattuglia che sono riusciti ad afferrarlo al volo prima che mettesse in atto il suo insano gesto. E' successo verso le 15 di oggi, 18 settembre, davanti a decine di automobilisti che in quel momento erano in transito.

Sul posto il 118 ha inviato anche un'ambulanza della Croce d'Oro che ha soccorso sia l'aspirante suicida, sia i due militari, rimasti contusi nelle convulse fasi del salvataggio. Uno dei militari ha riportato contusioni guaribili in dieci giorni, l'altro ferite più lievi. Secondo quanto emerso, l'uomo che si voleva gettare nel Bisenzio sarebbe un 40enne italiano. All'origine della sua terribile decisione ci sarebbe una delusione d'amore. Per fortuna il pronto intervento dei carabinieri, unita alla loro professionalità, ha impedito la tragedia.