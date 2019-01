23.01.2019 h 11:43 commenti

Vuole incendiare la sala slot dove ha perso 2mila euro, il titolare: "Si è rischiato una strage"

L'uomo ha utilizzato gasolio e non benzina, altrimenti rischiava di far esplodere il palazzo. Ciofi: " Il paradosso è che il responsabile di questo gesto è stato solo denunciato e quindi gira senza problemi".

“Se invece del gasolio avesse usato benzina saremmo qui a raccontare un’altra storia, sicuramente tragica e irreparabile. Il paradosso è che il responsabile di questo gesto è stato solo denunciato e quindi gira senza problemi. Ecco come siamo messi, ecco cosa ci tocca subire. Senza contare i danni che nessuno ci ripagherà mai e il mancato incasso dovuto ai giorni di chiusura forzata per rimettere a posto il locale”. Parla Fabio Ciofi, proprietario della sala slot di piazza Mercatale che un eritreo ha tentato di incendiare lo scorso 19 gennaio dopo aver perso duemila euro al gioco ( LEGGI ). La sala slot è gestita da una donna cinese che pochi giorni fa, dopo aver nuovamente denunciato il gruppo di stranieri che fa da padrone e che addirittura usa il locale come bagno pubblico, ha detto di voler andarsene perché non si sente sufficientemente tutelata ( LEGGI ).

“La sala slot riflette il degrado di piazza Mercatale - sbotta Ciofi - c’è una clientela non voluta e non cercata, del resto basta affacciarsi sulla piazza di giorno o di notte per rendersi conto di ciò che è diventata”.

Quanto al tentativo di incendio, Fabio Ciofi ribatte: “Non ho mai sentito che uno che perde soldi al lotto va ad incendiare la tabaccheria in cui ha giocato. Si parla di giochi statali e la sala slot di piazza Mercatale è autorizzata, censita e controllata dallo Stato. Tutto in regola, insomma, ma evidentemente scontiamo il luogo dove il locale si trova”.