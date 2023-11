24.11.2023 h 14:27 commenti

Vuole gettarsi dalla finestra, donna salvata in extremis dai carabinieri

I militari sono riusciti a sorreggere l'anziana che rischiava di fare un volo di sei metri, fino all'arrivo dei vigili del fuoco insieme ai quali l'hanno messa in salvo

Nelle prime ore di questa mattina, 24 novembre, i carabinieri della Stazione di Vernio sono riusciti a salvare in extremis una donna che voleva togliersi la vita. E' successo in un’abitazione della Val di Bisenzio. I militari hanno trovato l'anziana aggrappata con le mani al davanzale di una finestra di una abitazione posta al secondo piano, a circa 6 metri da terra, con il corpo completamente proteso nel vuoto. Solo l’immediato intervento dei carabinieri, insieme ad alcuni residenti, ha evitato un esito che poteva essere infausto. Uno dei militari dopo aver trovato una scala e esserci salito, ha sostenuto la donna dalle gambe aiutato da alcuni residenti, mentre l’altro collega, entrato in casa, la reggeva per le braccia. Operazione alquanto pericolosa, poichè potevano essere coinvolti nella caduta, e difficoltosa, in considerazione del peso della donna. In aiuto ai carabinieri sono poi arrivati i vigili del fuoco che hanno collaborato a mettere in sicurezza la donna che successivamente è stata trasportata all’ospedale di Prato Sul posto sono intervenuti anche Misericordia e Croce Rossa Italiana di Vernio. secondo i carabinieri non è da escludere che l’insano gesto trovi origine da uno stato di depressione.