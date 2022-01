03.01.2022 h 21:37 commenti

Vuole gettarsi dal quinto piano: salvato in extremis dall'intervento dei poliziotti

L'uomo stava per trascinare nel vuoto anche la compagna che voleva trattenerlo per i piedi. Provvidenziale l'arrivo degli agenti delle Volanti che hanno messo in salvo entrambi

E' stato il provvidenziale intervento di tre poliziotti delle Volanti a salvare la vita a un uomo che voleva uccidersi gettandosi dal quinto piano di uno dei palazzi di edilizia popolare nella zona di San Giusto. E gli agenti hanno salvato anche la sua compagna, che nel tentativo di trattenerlo stava per essere trascinata nel volo mortale.

Il movimentato salvataggio è avvenuto verso le 13 di oggi 3 gennaio davanti agli occhi di decine di persone che, impotenti, stavano assistendo alla tragedia. Quando è arrivata la Volante, dopo l'allarme dato da una residente, la situazione era drammatica: l'uomo era già tutto oltre il balcone, mentre la compagna cercava di tenerlo per i piedi, ma ormai era anche lei con metà corpo nel vuoto. I poliziotti si sono precipitati al quinto piano e dopo essere riusciti a entrare nell'appartamento hanno messo in salvo prima la donna e poi, non senza difficoltà, anche l'uomo, che scalciando cercava in tutti i modi di mettere in atto l'insano gesto. Alla fine gli agenti sono riusciti a vincere la sua resistenza per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale. Soccorsa sul posto, invece, la compagna, in preda ad un forte shock. Secondo quanto appreso l'uomo avrebbe deciso di farla finita dopo un litigio con la compagna.