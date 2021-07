07.07.2021 h 15:31 commenti

Vuole gettarsi dal cavalcavia, salvato in extremis dai poliziotti delle Volanti

Gesto coraggioso di quattro agenti che scavalcando la recinzione sono riusciti ad afferrare l'uomo prima che si lasciasse cadere nel vuoto. E' successo nel primo pomeriggio alla rotatoria della Questura

E' stato decisivo il coraggioso gesto di quattro agenti delle Volanti per salvare la vita ad un cinquantenne che stava per gettarsi dal cavalcavia sulla declassata alla Questura. E' successo intorno alle 14.15 di oggi, 7 luglio, davanti a decine di automobilisti che in quel momento erano in transito.

L'uomo aveva scavalcato la recinzione e si sporgeva pericolosamente sul vuoto, con la ferma intenzione di lasciarsi cadere. Per fortuna è stato subito visto dalla pattuglia di una Volante in transito e subito altri poliziotti sono corsi dalla vicina Questura. Gli agenti hanno provato a parlare con l'uomo, un italiano, ma quando hanno capito che stava per lasciare la presa, non hanno esitato a scavalcare anche loro la recinzione per afferrarlo e trascinarlo di peso al sicuro. Un'azione che ha messo a rischio anche le loro vite ma che è stata decisiva per salvare l'uomo. Il 50enne è stato poi portato in Questura in attesa dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Avrebbe motivato la sua intenzione di farla finita con la difficile situazione economica in cui si trova.