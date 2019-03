04.03.2019 h 15:32 commenti

Vuole cambiare il cognome del padre che l'ha abbandonata, la Prefettura dice no ma il Tar le dà ragione

Giovane pratese si vede riconosciuto dai giudici amministrativi il diritto a rinunciare al cognome paterno per prendere quello della madre che l'ha cresciuta da sola

Ciò che la Prefettura di Prato le aveva negato, le è stato concesso dal Tar: cancellare per il sempre il cognome paterno e portare quello della mamma. Una giovane ha vinto la sua battaglia contro la discrezionalità burocratica e ha affermato la volontà di cambiare cognome per eliminare dalla sua esistenza il padre che, dopo la separazione della moglie, si era allontanato fisicamente ed affettivamente dalla figlia – all'epoca bambina – senza mai preoccuparsi del suo mantenimento.La richiesta presentata alla prefettura era stata rigettata ritenendo che il motivo per il quale la donna intendeva darsi il cognome della madre non fosse “oggettivamente rilevante”.La Prefettura, che aveva anche sottolineato la mancanza di “pregnante documentazione” e la mancanza di “significative motivazioni”, aveva ancorato il diniego alla norma che regola il cambio del cognome se ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale. In realtà, i giudici del tribunale amministrativo hanno sottolineato che quelle motivazioni sono esemplificative e non tassative e che la “sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione è circoscritta all'individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell'interesse privato della persona che presenta la richiesta”. Il Tar ha detto di più dando ragione alla donna: “Tali principi non sono stati rispettati dalla Prefettura perché a fronte di una richiesta puntualmente motivata di cambiamento del proprio cognome, il diniego viene rigettato senza rappresentare specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all'accoglimento della richiesta”.La decisione della Prefettura è stata annullata e l'ente è stato anche condannato a pagare tremila euro di spese processuali.