04.06.2019 h 10:54 commenti

Voto, Zecchi (FdI): "Invito Wong e Lin a interessarsi degli operai pakistani in rivolta contro le aziende cinesi"

Il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook per invitare Marco Wong e Teresa Lin, candidati nella lista civica di Biffoni, a promuovere messaggi di legalità in quelle imprese gestite dai loro connazionali che non rispettano le regole

Dalla sua pagina Facebook il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Cosimo Zecchi lancia un invito a Marco Wong e Teresa Lin, i due candidati di origine cinese della lista civica di Matteo Biffoni per i quali si apriranno le porte del Consiglio comunale in caso di vittoria del centrosinistra. Gli inviti per la verità sono due: il primo il 2 giugno e il secondo oggi, martedì 4. “Credo che adesso sia il momento di dimostrare che le polemiche stanno a zero e che potete essere i nuovi testimonial della legalità”, scriveva Zecchi due giorni fa rivolgendosi a Lin e Wong e facendo riferimento alla rivolta degli operai pakistani impiegati nelle aziende cinesi che denunciano situazioni di sfruttamento e irregolarità. Stamani il secondo post: “Sono passati altri due giorni, ma al mio appello Marco Wong e Teresa Lin alla fine non hanno risposto. Come ogni cosa a Prato, finisce tutto nel dimenticatoio”. “Voglio chiedere – commenta il dirigente di Fdi – se è questo il futuro per il quale si impegnano. Credo di aver proposto un argomento importante da affrontare e sul quale aprire una discussione. Mi ha risposto Mirco Rocchi, il candidato sindaco della lista Prato in Comune. Mi ha scritto 'Impossibile non darti ragione””.



Edizioni locali collegate: Prato

