Voto in Regione, Ilaria Bugetti verso la vittoria nella sfida interna al Pd

La consigliera uscente è l'unica pratese al momento sicura di un posto in Consiglio. Nicola Ciolini deve sperare scatti il secondo seggio per il Pd. Mentre nella Lega e in Fratelli d'Italia sono in testa nelle preferenze Daniele Spada e Gianni Cenni: dovranno aspettare la ripartizione dei posti per l'opposizione

Con Eugenio Giani, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, ormai certo di essere il nuovo presidente della Regione Toscana, l'attenzione a Prato si sposta sui voti di lista e sulle preferenze dei singoli candidati. A spoglio quasi ultimato (200 sezioni scrutinate su 242) il Pd è in testa con oltre il 37,4% dei voti, in crescita rispetto alle Europee di un anno fa. Poi c'è la Lega con 21,5% in netta caduta rispetto al maggio scorso quando al voto europeo aveva ottenuto il 34,5%, mentre Fratelli d'Italia sale al 16,2%, triplicando i voti presi un anno e mezzo fa. Nessuna speranza di eleggere un consigliere per i 5 Stelle che sono al 6,93%, Forza Italia-Udc ferma al 3,8% e Italia Viva-+Europa che non sfonda e resta al 3.5%, ben al di sotto delle speranze della vigilia.

Se ci spostiamo all'interno delle varie liste ecco che nel Pd, a sorpresa, Ilaria Bugetti guida con un netto vantaggio su Nicola Ciolini. Entrambi consiglieri regionali uscenti, hanno animato la campagna elettorale con la loro rivalità visto che difficilmente il Pd non riuscirà ad eleggere anche quest'anno due consiglieri come avvenuto nel 2015, anche se l'ipotesi non è esclusa, visto il buon risultato che la lista sta ottenendo. A scrutinio quasi ultimato il primo posto di Ilaria Bugetti non è in discussione con oltre 8.800 preferenze rispetto alle 7.100 di Nicola Ciolini. Quest'ultimo, per essere confermato in Regione, deve quindi sperare che scatti il secondo seggio pratese per il Pd. Deluso per il risultato personale Ciolini. pur ringraziando tutti coloro che lo hanno aiutato, ha manifestato il suo dispiacere per il risultato pro Bugetti nei comuni medicei e in Alta Val Bisenzio: “Capisco il criterio della territorialità ma in questi cinque anni credo di aver fatto tanto per questi comuni”.

Nella lista della Lega, invece, in vantaggio è l'ex candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada che precede Diletta Bresci mentre il capolista, il commissario provinciale Gabriele Genuino è solo in terza posizione, davanti alla capogruppo in Consiglio comunale Patrizia Ovattoni. Dentro Fratelli d'Italia, invece, il testa a testa tra l'ex coordinatore provinciale Gianni Cenni e Marilena Garnier vede prevalere il primo. Al momento non è chiaro se scatterà un seggio a Prato per la minoranza e, nel caso, se andrà alla Lega o a Fratelli d'Italia. Sia Spada sia Cenni dovranno quindi aspettare che sia ultimato lo spoglio in tutta la regione con la ripartizione dei seggi.