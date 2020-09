21.09.2020 h 18:38 commenti

Voto in Regione, Giani è il nuovo presidente. Ecco i risultati a Prato a un terzo dello scrutinio

Il candidato del centrosinistra viaggia sopra il 47% (stessa percentuale dell'intera Toscana) con la Ceccardi distanziata di 5 punti. Tra i partiti bene il Pd mentre Fratelli d'Italia triplica i voti rispetto alle Europee ai danni della Lega

Eugenio Giani, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, è vicino ad essere il nuovo presidente della Regione Toscana, succedendo ad Enrico Rossi. Le ultime proiezioni delle 17.43 lo danno nettamente in testa con il 47.7% dei voti contro il 41,2 delle principale sfidante, la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. Stesse percentuali all'incirca del voto reale, anche se qui le sezioni scrutinate sono 376 su 3.937.

Se andiamo a vedere lo spoglio delle schede a Prato e provincia, anche qui Giani è in testa a un terzo dello scrutinio (81 sezioni su 242). Il candidato del centrosinistra ha il 47,4% contro il 42,6% della Ceccardi. Staccatissimi gli altri candidati con Irene Galletti (5 Stelle) al 5,9%, mentre Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) con il 2.37% è sotto la quota per entrare in Consiglio. A livello di partiti (qui 56 sezioni scrutinate su 242) il Pd è in testa con oltre il 38%, poi Lega con 21,4% in netta caduta rispetto alle Europee 2019 e Fratelli d'Italia che invece sale al 16%, triplicando i voti presi un anno e mezzo fa. Male i 5 Stelle con il 6,4%, Forza Italia-Udc che si ferma al 4.1% e Italia Viva-+Europa che non sfonda e resta al 3.4% ben al di sotto delle speranze della vigilia.