Voto, ecco i due possibili consigli comunali. A sorpresa Garnier eletta solo se vince Biffoni

Proiezioni del nuovo Consiglio comunale dopo il mancato apparentamento dei civici Garnier e Milone e della Lega Toscana con il candidato del centrodestra Spada. Venti i consiglieri assegnati alla maggioranza, dodici all'opposizione

Al traguardo del ballottaggio manca l'ultimo miglio. Il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni e il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada si preparano all'affondo finale: in palio il timone della città per i prossimi cinque anni. Saltato all'ultimo minuto l'annunciato apparentamento con i civici Marilena Garnier e Aldo Milone e la Lega Toscana di Emilio Paradiso (che hanno ribadito l'appoggio esterno), Spada si presenta con la coalizione del primo turno: nell'ordine Forza Italia, la lista civica Daniele Spada sindaco, Lega e Fratelli d'Italia. Tutto uguale al 26 maggio anche per Biffoni: Pd, Biffoni sindaco, Più Europa, Democrazia solidale e Lo sport per Prato.

Intanto è già possibile fare la panoramica del nuovo Consiglio comunale attraverso le proiezioni fatte dai partiti. Due, naturalmente, gli scenari possibili. Vediamoli, partendo da quella che è già ora una certezza: 20 i seggi che vengono assegnati alla maggioranza, 12 quelli riservati all'opposizione.

In caso di vittoria di Matteo Biffoni, a sedere sui banchi del Consiglio sarebbero 14 della lista Pd, 4 della civica Biffoni sindaco, 1 di Demos e 1 dell'altra civica in coalizione, Lo sport per Prato. A comporre la minoranza ci sarebbero i candidati a sindaco Spada, Garnier e Maioriello del Movimento 5 Stelle che conquisterebbe anche un altro seggio, 6 consiglieri della Lega, 1 di Fratelli d'Italia, 1 della lista civica Daniele Spada sindaco.

In caso di vittoria di Daniele Spada siederebbero in Consiglio 13 della Lega, 3 di Fratelli d'Italia, 2 di Forza Italia, 2 della civica Spada sindaco. La minoranza sarebbe rappresentata dai candidati a sindaco Biffoni e Maioriello, 8 consiglieri del Pd e 2 della civica Biffoni sindaco.

Qualche curiosità. Marilena Garnier, che all'ultimo minuto ha mandato all'aria l'accordo dell'apparentamento, ha una sola chance per entrare in Consiglio comunale: la vittoria del centrosinistra. Saltati, dunque, anche i calcoli che l'avrebbero convinta a stare fuori dalla coalizione per garantirsi un seggio perché, paradossalmente, la vittoria di Spada la vedrebbe fuori dai giochi a meno che non varchi l'ingresso del Palazzo comunale come assessore.

Fuori dopo diverse legislature consecutive anche Aldo Milone che poteva sperare in un seggio solo con la combinazione dell'apparentamento e dell'elezione di Spada. Se sarà Spada a vincere, Milone potrebbe però entrare nella Giunta.



Edizioni locali collegate: Prato

