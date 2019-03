21.03.2019 h 12:07 commenti

Voto amministrativo il 26 maggio, il Pd mette a punto la lista dove ci sarà solo uno degli assessori uscenti

Solo Monia Faltoni si ripresenta al giudizio degli elettori. Squittieri: "E' un modo per non togliere posto ai nuovi e per valorizzare il lavoro fatto dai consiglieri"

Il Ministero dell'Interno ha ufficializzato l'election day per domenica 26 maggio. I cittadini saranno chiamati a votare sia per le elezioni europee che per le comunali. Nel pratese in particolare si vota anche alle amministrative a Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo. Concentriamoci sulla città.

Mentre il centrodestra non ha ancora un candidato sindaco unitario e ufficiale, il centrosinistra sta ultimando le liste elettorali a sostegno della candidatura del sindaco uscente, Matteo Biffoni. Dovrebbero essere almeno sei. Una del Pd, una della lista civica di Biffoni, una terza dedicata completamente al mondo sportivo curata dal consigliere comunale Luca Vannucci, la quarta di Demos con il consigliere comunale Massimo Carlesi, la quinta dei radicali con Più Europa e infine la sesta che dovrebbe riunire socialisti, Prato 2040 e forse anche Leu.

Per quanto riguarda la lista Pd, sembra ormai certa la presenza di un solo membro della Giunta Biffoni, in particolare dell'assessore al bilancio Monia Faltoni. Gli altri componenti invece non si candideranno, chi per scelta personale, chi per non iscrizione al Pd, chi per strategia politica. Benedetta Squittieri, assessore al personale all'agenda digitale, spiega il perchè della sua assenza: "Vogliamo valorizzare il lavoro dei consiglieri, rappresentare tutti i territori e guardare in prospettiva alla costruzione e alla crescita di un gruppo dirigente. Siamo più conosciuti e se entrassimo in lista toglieremmo le preferenze agli altri. Senza contare il rischio di guerre interne all'ultimo voto. Per 5 anni abbiamo lavorato assieme aiutandoci l'un con l'altro senza atteggiamenti da primo della classe. Non cominceremo ora a farci la guerra. Ci interessa di più dare forza al gruppo che avere logiche personali".

Quanto ai consiglieri comunali uscenti, nonostante la deroga al limite dei due mandati concessa dal Pd provinciale, non si ripresenteranno Antonio Napolitano e Luca Vannucci per scelta personale. Ancora in forse la presidente del consiglio comunale Ilaria Santi e i presidenti della commissione 2 e 3, rispettivamente Cristina Sanzò e Luca Roti, mentre sembrano abbiano dato le loro disponibilità Maurizio Calussi e Roberto Mennini.

E.B.