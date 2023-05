15.05.2023 h 15:18 commenti

Voto a Poggio a Caiano, via allo spoglio. Affluenza al 57,68% in crescita rispetto a cinque anni fa

Alle 15 in punto si sono chiuse le operazioni di voto in tutte e nove le sezioni del comune. In lizza per la poltrona di sindaco il primocittadino uscente Francesco Puggelli e lo sfidante Riccardo Palandri

Le nove sezioni elettorali di Poggio a Caiano si sono chiuse alle 15 in punto con un'affluenza totale del 57,68%, in crescita rispetto al 54,14% dell'ultima tornata amministrativa del 2018. Adesso inizieranno le operazioni di spoglio delle schede, al termine delle quali conosceremo chi tra il sindaco uscente Francesco Puggelli, sostenuto dal centrosinistra, e lo sfidante Riccardo Palandri (centrodestra), occuperà per i prossimi cinque anni la poltrona di primocittadino. Poggio a Caiano è sotto i 15mila abitanti e quindi non è previsto il ballottaggio. seguono aggiornamenti

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus