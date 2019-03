“Sempre di più per Montemurlo”. Con questo slogan è stato inaugurato stamani, 30 marzo, in via Dante Alighieri il Comitato elettorale di Simone Calamai, il candidato a sindaco del Pd sostenuto dalla coalizione di centro-sinistra. Tanti i simpatizzanti presenti, il segretario provinciale del Pd Gabriele Bosi, i consiglieri regionali pratesi Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti e l'attuale giunta comunale di cui Calamai è vicesindaco con il primo cittadino uscente, Mauro Lorenzini in testa.Le liste a sostegno della candidatura di Calamai saranno tre: "Oltre a quella del Pd - spiega Calamai - ce ne sarà una che raccoglierà tutte le anime di sinistra e si chiamerà appunto Sinistra per Montemurlo e una civica in modo da avere una coalizione più ampia possibile con sensibilità diverse. Inizia oggi un percorso importante. Veniamo da dieci anni impegnativi e, al tempo stesso proficui. E, per il futuro, vogliamo proseguire questo lavoro, arricchendolo con nuove idee e progetti. Adesso stiamo costruendo il programma, ma l’impegno è quello di far sì che Montemurlo possa diventare ancora più bella, curata e completa per migliorare ulteriormente la qualità della vita di tutti i montemurlesi”.