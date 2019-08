Una piccola volpe si aggira per Poggio a Caiano. Gli avvistamenti sono numerosi, tutti concentrati nei quartieri più vicini al torrente Ombrone. E' molto magra e ha una bella coda. Si fa avvicinare dalle persone che l'hanno fotografata in più occasioni. Qualcuno le ha già dato da mangiare. E' probabile che si sia avvicinata al paese uscendo dai boschi e dalle campagne del Montalbano proprio per cercare cibo.Le foto che ci sono state mandate da alcuni lettori sono state scattate in via Sottombrone e nei pressi della caserma dei carabinieri. In entrambi i casi l'animale era tranquillo ed evidentemente abituato alla presenza umana. E' scappato solo quando sono sopraggiunte delle auto.Chi lo incontra nel suo cammino presti comunque attenzione e si avvicini lentamente.