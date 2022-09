24.09.2022 h 16:04 commenti

Volontario investito mentre spala il fango dell'alluvione a Senigallia. L'automobilista si è costituito

E' successo a Senigallia dove la Vab è impegnata con la Colonna mobile della Regione Toscana per aiutare le popolazione colpite dalla calamità . Insieme ad altri, il volontario stava rimuovendo il fango per ripristinare la viabilità. Ramalli: "Il conducente non ha sentito ragioni ed è passato ugualmente investendo e ferendo il nostro collega"

Un volontario della Vab Toscana è stato investito da un'automobilista che ha sfondato le limitazioni poste in una strada in cui la Colonna mobile della protezione civile regionale era al lavoro per rimuovere una grossa quantità di fango. Il giovane è stato trasportato all'ospedale dove i medici gli hanno riscontrato diverse contusioni alle gambe. E' successo intorno alle 11 di oggi, sabato 24 settembre, a Senigallia, il centro delle Marche che è stato dalle prime ore dopo l'alluvione di una settimana fa la destinazione dei volontari partiti dalla Toscana per aiutare le popolazioni colpite dalla calamità. L'automobilista si è poi costituito ai carabinieri.A raccontare l'episodio è Marcello Ramalli, una delle anime della Vab di Prato e referente della Vab Toscana che figura nel contingente regionale impegnato nelle Marche. “La polizia municipale ha provveduto stamani ad isolare una grossa rotonda per consentirci di spalare il fango, rimuoverlo, procedere al lavaggio dell'asfalto e ripristinare così la carreggiata – spiega Ramalli – l'uomo alla guida dell'auto ha varcato i divieti e quando è arrivato sulla rotonda il mio collega gli ha fatto presente che non poteva passare. L'uomo però non ha voluto sentir ragioni e dopo essere sceso per spostare una transenna, è ripartito mettendo sotto il volontario. Una scena incredibile. Subito abbiamo chiamato i soccorsi e avvertito le forze dell'ordine dell'accaduto”.Solidarietà è stata espressa dal Dipartimento di protezione civile sulla propria pagina Facebook: “Alluvione Marche: chi opera per il bene comune deve essere un esempio e non un bersaglio. Esprimiamo massima solidarietà al volontario di protezione civile della Vab Toscana, investito intenzionalmente da un automobilista. E a tutti gli operatori impegnati in questi giorni nell’assistenza alla popolazione colpita dal maltempo va la nostra infinita riconoscenza e stima”.