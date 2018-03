22.03.2018 h 12:16 commenti

Volontariato e ambiente a braccetto: passeggiata lungo il Bisenzio con i ragazzi disabili

L'iniziativa organizzata nell'ambito della Giornata mondiale per la sindrome di Down. Durante l'evento sarà effettuata una piccola pulizia delle sponde e rilevate le condizioni del fiume e dei suoi argini

Ma.Gu.

Stavolta il fiume unisce anziché dividere. In occasione della giornata mondiale per la sindrome di Down anche nella nostra città sarà possibile partecipare ad una iniziativa che, straordinariamente, unisce volontariato sociale e ambientale. La onlus E.L.An. Ente per la Liberazione degli animali e Care the Oceans, l’organizzazione di volontariato per la difesa della flora e fauna acquatica, insieme per la causa, invitano i pratesi ad una passeggiata alla scoperta del fiume Bisenzio in compagnia dei ragazzi diversamente abili.L’obiettivo è dunque duplice: da un lato coinvolgere persone in svantaggio bio-psico-sociale, per promuovere una loro partecipazione attiva e la loro integrazione sociale, dall’altro effettuare una piccola pulizia delle sponde e rilevare le condizioni del fiume Bisenzio e dei suoi argini."Sulle sponde del Bisenzio, integrare il volontariato ambientale con il volontariato sociale" si terrà nei giorni di 23 e 24 marzo. L'evento è patrocinato dal Comune di Prato e dalla Regione Toscana. Vediamo in dettaglio l’organizzazione di questa due giorni dedicata: domani venerdì 23 marzo, dalle ore 21 presso la sede Cesvot in via Bruno Buozzi, 78 a Prato, incontro aperto “La storia e la tutela fluviale del fiume Bisenzio: integrare il volontariato ambientale con il volontariato sociale”.Sabato 24 marzo, dalle ore 14, incontro con la cittadinanza ed i volontari delle organizzazioni di volontariato per la pulizia delle rive del fiume Bisenzio. La partenza della passeggiata è prevista dall’accesso in Bisenzio da via Arcivescovo Martini.