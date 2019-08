23.08.2019 h 15:15 commenti

Operaio cade da una scala da oltre tre metri di altezza, è in prognosi riservata

L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina attorno alle 12 in una lavanderia industriale in via del Ferro

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, 23 agosto, in una lavanderia industriale in via del Ferro. Attorno alle 12 un tecnico meccanico manutentore di 53 anni, italiano, è caduto da una scala e dopo un volo di oltre tre metri è finito a terra battendo la testa.

Sul posto è sopraggiunto un'ambulanza inviata dal 118 e i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente per capire se ci siano state mancanze o violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

L'uomo, dipendente della lavanderia, è stato portato all'ospedale in codice rosso. Il suo quadro clinico è piuttosto complesso perchè nella caduta ha riportato fratture del bacino, delle costole e di una vertebra oltre a un trauma cranico piuttosto serio. E' stato trasferito in rianimazione. La prognosi è riservata.

Sembra che l'uomo si trovasse sulla scala per effettuare alcuni lavori di manutenzione. Nello scendere sarebbe scivolato e caduto.