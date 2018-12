24.12.2018 h 20:08 commenti

Volano schiaffi e pugni nel locale: la lite per un presunto furto

Una giovane testimone ci ha scritto per denunciare quanto accaduto sabato sera durante una normale serata tra amici in un noto locale di via Valentini

Episodio movimentato sabato notte, 22 dicembre, al Prato City, noto luogo di ritrovo in via Valentini. Secondo quanto raccontato da una nostra lettrice di 22 anni che era presente in compagnia di amici, si sarebbero verificate ben due risse che avrebbero visto contrapposti un gruppo di marocchini a uno di albanesi. Una sarebbe avvenuta all'interno del locale e l'altra, scattata poco dopo come reazione alla prima, all'esterno coin il coinvolgimento di "innocenti". In questo caso i contendenti avrebbero usato anche delle bottiglie di vetro lanciate sulla folla.

Tutto sarebbe nato da un furto tentato da tre marocchini nei confronti di un albanese che ha assieme agli amici ha reagito mettendo in fuga due dei tre nordafricani e pestando il terzo. Poco dopo i marocchini sono tornati in forze con le bottiglie prendendosela con chiunque si trovasse davanti al locale. La 22enne che ci ha segnalato l'episodio ha preferito tornare velocemente a casa. Qualcuno a quel punto ha chiamato le forze dell'ordine.

La questura conferma l'intervento ma specifica che al momento dell'arrivo delle volanti con il supporto di carabinieri, le persone coinvolte erano già andate via e tutto sembrava tornato alla normalità.

A corollario della pericolosa serata il rammarico della giovane testimone: "Oltre alla paura che ho provato sabato sera, mi si è gelato il sangue nelle vene quando ieri, durante lo shopping natalizio, mi sono passati accanto gli stessi ragazzi coinvolti nella zuffa, pieni di lividi nel viso e sorrisi tra di loro, come se non fosse successo nulla".