Volano le esportazione dei macchinari tessili, ancora in affanno il tessile abbigliamento

Secondo il monitor dei distretti della Toscana elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo nei primi nove mesi del 2021 si registra rispettivamente una crescita del 13,4% e una perdita del -4,4%

Nei primi nove mesi del 2021 le esportazioni del comparto delle macchine per l'industria tessile pratese ha registrato una crescita del 13,4% , rispetto allo stesso periodo pre covid.

In rimbalzo, rispetto al 2020, ma non ancora sufficiente per recuperare il valore delle esportazioni del 2019, il Sistema moda, che dopo il significativo calo registrato nel 2020 (-25,6%) è riuscito a contenere il ritardo al -4,4% rispetto al 2019.

Il distretto del Tessile e abbigliamento di Prato mostra un trend in miglioramento in termini di scostamento rispetto al pre-crisi e nel 3° trimestre 2021 segna una variazione delle esportazioni positiva (+5,1% verso 3° trimestre 2019), che complessivamente si concretizza in un calo nel 2021 del -9,6% rispetto ai primi nove mesi del 2019. A dirlo il Monitor dei Distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo che ha anche evidenziato come le esportazioni distrettuali toscane nel periodo gennaio-settembre 2021 hanno recuperato i livelli pre-Covid: con 15,4 miliardi di euro i distretti toscani hanno raggiunto il valore delle vendite all’estero dei primi nove mesi del 2019 (+0,7%) e hanno segnato un rimbalzo rispetto al 2020 del +32%.