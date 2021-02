10.02.2021 h 17:24 commenti

Volano gli stracci dentro il centrosinistra in vista del voto per il sindaco di Carmignano

Marco Biagioni, consigliere comunale del Pd di Prato sollecita la segreteria del partito a reagire dopo gli attacchi di Italia Viva al sindaco Edoardo Prestanti in corsa per il bis

La campagna elettorale per elegerre il sindaco di Carmignano, unico comune del pratese a essere chiamato al voto la prossima primavera, non è ancora iniziata ma nel centrosinistra c'è già baruffa. Il fronte caldo è quello tra Italia Viva e Pd. Nei giorni scorsi i coordinatori provinciali di Italia Viva, Antonio Longo e Gabriella Massagni, hanno attaccato duramente il candidato sindaco del Pd, Edoardo Prestanti, primo cittadino uscente, che nei giorni precedenti avrebbe preso le distanze dal partito di Renzi parlando di differenze difficilmente colmabili. La reazione è stata pesante e ovviamente sottointende un percorso elettorale diverso: "Il sindaco Prestanti e l'attuale coalizione, rappresentano lo strapotere politico che ormai da decenni nuoce alla salute dei cittadini carmignanesi. - affermano Longo e Massagni - Lo sviluppo della piana passa attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, il Covid ci ha insegnato come sia necessaria l’innovazione piuttosto che l’involuzione su se stessi. Che il sindaco Prestanti si preoccupi di curare fino in fondo l'alleanza con la Sinistra estrema se ritiene opportuno essere importante per la sua candidatura, evidentemente preferisce politiche conservatori e controproducenti per lo sviluppo dei territori. Non accettiamo lezioni da chi, semplicemente perché si chiama Partito democratico, impone nomi a tavolino senza passare da tavoli decisionali sui temi. Per noi ci sono prima i temi, poi i nomi".

Parole dure che non sono sfuggite al consigliere comunale di Prato, Marco Biagioni del Pd, che in un post invita la segreteria del partito a reagire prontamente anche rivalutando i rapporti con Italia Viva negli altri Comuni, Prato compresa: "Italia Viva non appoggerà la candidatura di Edoardo Prestanti a Carmignano. Lo annuncia con un attacco pubblico contro il Pd locale, reo di aver aperto un confronto coi partiti di sinistra. La stagione della rottamazione è finita da tempo e ha portato con sé solo macerie. Adesso è il momento di ricostruire un fronte in cui siano incluse tutte le anime socialiste e progressiste del territorio. E Prestanti sta operando in questo senso. Un attacco al Pd carmignanese è un attacco a tutto il partito provinciale. Non esiste che i rapporti con Italia Viva negli altri comuni rimangano inalterati dopo una presa di posizione e toni come questi. La segreteria provinciale del Pd si esprima".

(e.b.)