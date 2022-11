10.11.2022 h 12:38 commenti

Vola l'export del distretto tessile nel primo semestre dell'anno

Secondo il report di Irpet a trascinare le esportazioni il settore moda che registra crescite a due cifre per filati, maglieria e abbigliamento. In generale, le esportazioni di beni della Toscana sono cresciute del 15,3%

aa

Crescono le esportazioni del distretto pratese nel primo semestre del 2002 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, in risalita anche rispetto al periodo per covid. Secondo l'indagine di Irpet sull'expo della Toscana, il distretto ha registrato, nei primi sei mesi, un incremento del del 25,3% che sale al 7,3% se rapportato allo stesso periodo del 2019. A far volare l'expo i prodotti della moda soprattutto i filati con un +19% rispetto al 2021 (ma rispetto al 2021 si registra un calo del 7,6%). Bene anche la maglieria che si attesta a+ 13,5% nel primo semestre del 2022 e addirittura a +38, 6% se rapportato allo stesso periodo del 2019, l'abbigliamento raggiunge un +17,7% su base annua, che diventa 6,7% in riferimento all'anno prima della pandemia.In generale, le esportazioni di beni della Toscana sono cresciute del 15,3% a prezzi correnti nel corso del secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita si è mantenuta sostanzialmente stabile rispetto a quanto osservato nei primi tre mesi dell’anno. Considerando assieme i due periodi, emerge così che nel corso della prima metà dell’anno le vendite estere della regione sono cresciute del 15,0% su base tendenziale; un andamento questo che risulta peggiore rispetto alla media italiana (21,0%) e alla traiettoria delle principali regioni esportatrici.