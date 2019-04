04.04.2019 h 16:18 commenti

Vola il mercato immobiliare grazie agli stranieri. Ecco la mappa dei prezzi e degli immobili più richiesti

Secondo un'indagine condotta da Mediatori Group nella provincia sono aumentate di quasi il 14% le compravendite: il 25% dei mutui è stato concesso alle famiglie non italiane. A livello nazionale, invece, il dato si attesa sul 12%

Volano le compravendite immobiliari. Nel 2018 nella Provincia sono state vendute 2.618 case con un incremento del 13,9% rispetto all’anno precedente (15,6% in città), grazie all’ accesso ai mutui per le famiglie straniere, che rappresentano il 25% della richiesta rispetto alla media nazionale del 12%. A rivelarlo l’indagine annuale di Mediatori Group.Il mercato richiede spazi in piccoli complessi di tre locali, con riscaldamento autonomo, mentre il doppio servizio non è una priorità determinante nella scelta della casa. La spesa media per un appartamento varia fra i centomila e i centocinquantamila euro, le zone più gettonante sono quelle di Parto nord, Prato est, ma è in crescita la richiesta a Tobbiana e a Vergaio. La zona più cara resta la Castellina /Pietà dove si pagano 3.500 euro al metro quadro seguita dalla Querce, Galceti, Villa Fiorita dove la quotazione è di 3 mila euro al mq, A Maliseti invece si vende a 2.200 euro al metro quadrato, super valutazione per i garage nel centro storico che arrivano anche a ottomila euro. Soltanto il 4,59% degli acquisti sono fatti nell’ ottica dell’ investimento.“L’aumento delle compravendite – ha spiegato il presidente di Mediatori Group MirKo Cecconi – è dovuta soprattutto alla possibilità per le famiglie straniere di accedere ai mutui. Una caratteristica tipicamente pratese che coinvolge soprattutto le famiglie cinesi che, comunque, hanno un criterio particolare nella ricerca degli appartamenti: ad esempio non vogliono acquistare al civico 35 per una questione di superstizione. ”Altro aspetto rilevato dall’indagine riguarda la disponibilità da parte degli acquirenti: il 73,45% è vincolato e nello specifico il 18% aspetta prima di vendere e il restante di avere l’approvazione per il mutuo, che in media dura 25 anni per un importo di circa 131 mila euro.Il 4,28% degli acquirenti ha fretta di acquistare (il 3,37% perché ha già venduto), mentre il 12,85% di compra paga in contanti. Tra le tipologie di case più richieste oltre al trilocale (59%) il quadrilocale (28%), il bilocale (8%) mentre i cinque vani sono scelti solo dal 5% degli acquirenti. In caduta libera i terratetto, le case singole e le villette, dato giustificato anche dalla riduzione dei componenti del nucleo familiare.Per quanto riguarda gli affitti, essendo una soluzione temporanea, la zona non incide sulle scelte al contrario della collocazione: il 55% dei clienti è alla ricerca di un appartamento in grande complesso, la tipologia più ricercata è il 3 locali (59% dei clienti) . Infine il 66,6% di chi cerca casa in affitto ha una disponibilità di spesa compresa tra 500/750 euro portando la spesa media intorno ai 580 euro mensili.