11.10.2022 h 10:01 commenti

Vola il mercato del mattone: in sei mesi le compravendite a Prato aumentate dell'11%

Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio di Immobiliare.it l'intera provincia fa segnare un totale di 1.649 acquisizioni di cui 1.247 in città. Il valore degli immobili tende a rimanere costante

Cresce il mercato immobiliare residenziale a Prato: nei primi 6 mesi del nuovo anno, infatti, si registra un +10,9% di compravendite rispetto allo stesso periodo del 2021. L’intera provincia fa segnare un totale di 1.649 acquisizioni, suddivise tra il Comune capoluogo (1.247) ed il resto del territorio (402). Lo dice l’ultimo report stilato dall’Osservatorio di Immobiliare.it con la collaborazione della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari di Confcommercio

Entrando ancora più nel dettaglio, per quanto concerne la città di Prato le compravendite erano state 1.135 nel primo semestre 2021, contro le 1.247 dello stesso arco temporale del 2022, per un incremento del +9,9%. Spostandosi sul resto della provincia, invece, il dato rivela un + 14,1%, risultato dello scarto che intercorre tra le 402 recenti transazioni e le 352 acquisizioni dello stesso periodo di un anno fa.

Un trend che certifica dunque una ripresa reale, conseguenza di un percorso avviato ormai da tempo: nel 2021, a Prato città, le compravendite concluse erano state 2.285, un dato che superava in agilità un 2020 flagellato dal Covid (1.858 acquisizioni), ma anche il “normale” 2019 (2.116). Medesima tendenza per la provincia: nel 2021 le compravendite per il mercato residenziale erano state 3.036, contro le 2.459 del 2020 e le 2.775 del 2019.

“I dati – osserva Emiliano Lai presidente Fimaa Pistoia e Prato, – ci dicono che le transazioni sono in costante aumento e che il valore degli immobili posti sul mercato tende a rimanere saldo, resistendo alle oscillazioni. Soltanto nel primo semestre 2022 abbiamo assistito ad un leggero incremento, dettato dalla circostanza che sul mercato l’offerta era minore alla richiesta”.

