Vola giù dalla finestra, forse dopo una lite con la moglie. Gravissimo un 54enne

La tragedia è successa in via Baracca all'ora di pranzo. L'uomo soccorso in codice rosso e portato al Santo Stefano prima di essere trasferito a Careggi. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica

E' stato trovato riverso sul marciapiede sotto la sua casa di via Baracca, in gravissime condizioni. La vittima è un uomo di 54 anni, di nazionalità cinese, che dopo le prime cure al pronto soccorso del Santo Stefano, dove è stato portato in codice rosso, è stato trasferito a Careggi. E' successo poco dopo le 13.15 di oggi, sabato 16 settembre. Sulla vicenda indaga la polizia che è intervenuta con le Volanti. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe litigato con la moglie per poi aprire la finestra e gettarsi nel vuoto, facendo un volo di qualche metro prima del terribile urto con l'asfalto. Questa sarebbe la versione fornita dalla donna, sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti. Le condizioni dell'uomo sono molto serie.

