Voglia di vacanza e di normalità, in tre settimane è già boom di prenotazioni a Capviaggi

Gli autobus passano da 53 a 29 posti per garantire il distanziamento. Il punto sul settore è stato fatto in occasione della presentazione della quarta campagna di comunicazione "Insieme per la tua città"

In appena tre settimane sono già 1.500 le persone prenotate per i tour o i soggiorni proposti da Capviaggi per questa primavera-estate. Dopo un anno di limitazioni continue dettate dal Covid, c'è quindi voglia di tornare alla normalità e a fare i turisti. Le mete più gettonate sono quelle italiane, per i tour soprattutto Puglia e Sicilia, ma seppur timidamente qualcosa si muove anche a livello europeo. Voglia di normalità ma comunque grande attenzione alla sicurezza. "Prima di procedere con le informazioni e le prenotazioni - afferma Irene Bardazzi, responsabile commerciale di Capviaggi - i nostri clienti, che per lo più sono over 50 e quindi in buona parte già vaccinati, vogliono sapere come è organizzato l'autobus per mantenere le distanze di sicurezza. Ecco, tutti nostri mezzi turistici sono passati da 53 a 29 posti. Le 24 sedute mancanti sono state tolte. Inoltre abbiamo selezionato strutture che rispondessero ai più recenti standard di sicurezza".

Il punto sulla costola turistica dell'azienda di trasporto pratese è stato fatto stamani, 19 maggio, in occasione della presentazione della quarta campagna di comunicazione "Insieme per la tua città" che come le precedenti tre, ha scelto le mani come soggetto principale. La parola d'ordine è Qualità. "E' il tres d’union di tutto il lavoro che Capviaggi ha messo in campo in vista di questa ripartenza estiva. - spiega Federico Toscano, presidente di Capviaggi -E non poteva che essere Qualità anche la parola scelta per il nuovo messaggio. L’immagine scelta è quella di una sfera di cristallo, simbolo di un lavoro ben fatto, che viene accolta con cura da mani attenti. L’auspicio è che questo messaggio possa, nel suo piccolo, far tornare alle persone la voglia di viaggiare e di riscoprire la bellezza dell’esperienza di viaggio, vero specchio di una qualità della vita che migliora fino a tornare a quella normalità che tanto vorremmo riassaporare".