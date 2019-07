18.07.2019 h 17:23 commenti

Viviano Vannucci con il suo libro "Le amiche della sposa" ospite della rassegna Incontri d'autore

Il 23 luglio a Villa Giamari appuntamento con il libro che ha vinto il Premio Argentario per la sezione Narrativa inedita. L'evento fa parte della rassegna dedicata ai libri inserita nel cartellone della Montemurlo estate

Gli eventi della “Montemurlo estate” proseguono martedì 23 luglio ore 21,15 nel parco di Villa Giamari (piazza don Milani, 1) con la presentazione del libro “Le amiche della sposa” di Viviano Vannucci (Porto Seguro Editore), serata inserita nella rassegna “Incontri d'autore”. La presentazione sarà alternata da letture tratte dal romanzo a cura di Serena Vannucchi e Viviana Lombardo della Compagnia Ottone teatro e interventi musicali di Raffaele Ascione.

Le amiche della sposa è un romanzo ambientato in un piccolo e immaginario paesino del Chianti, dove tutti sanno tutto di tutti e l’attività principale del borgo è quella di non farsi gli affari propri. Uno dei centri principali del pettegolezzo è il negozio di Betty, la parrucchiera che è la protagonista e la voce narrante del romanzo. Betty, Samantha, Vittoria, Federica e Anna Laura, sono amiche o almeno lo sono state da ragazze. Superati i trent’anni, si sono allontanate: la carriera, il matrimonio, i figli, il divorzio. Il matrimonio di una di loro, la timida Anna Laura, sembra essere l’occasione giusta per riavvicinarle e per farle sentire nuovamente libere come quando avevano venti anni ma il fine settimana organizzato per festeggiare Anna Laura si rivelerà invece l’occasione per una resa dei conti che cambierà le vite delle cinque amiche.Le amiche della sposa ruota attorno a un mistero, un accadimento che allontanerà le cinque amiche e le costringerà a fare i conti con la propria vita e con tutti i segreti nascosti dietro le quiete apparenze della vita di provincia. Nel maggio 2018 Il romanzo Le amiche della sposa ha vinto il 3° Concorso Nazionale Premio Argentario per la sezione Narrativa inedita. L'ingresso alla serata è gratuito.



