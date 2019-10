01.10.2019 h 12:07 commenti

Vive in un alloggio popolare con i sussidi del Comune e il Reddito di cittadinanza, ma in casa nasconde 5 chili di hashish

Arrestata dai carabinieri una donna di 53 anni. Secondo le indagini spacciava soprattutto tra studenti e giovani

Spacciava hashish ai ragazzi, in larga parte studenti. Cinque-sei euro per un grammo ma i clienti erano davvero tanti a giudicare dalla quantità che è stata trovata e sequestrata dai carabinieri: 4 chili e 700 grammi, valore circa 25mila euro. Il pusher finito in manette è una donna italiana di 53 anni, pregiudicata, vedova, residente alle case popolari di via di Turchia, in carico ai servizi sociali e da tempo titolare anche del reddito di cittadinanza che arrotondava vendendo droga. Sono stati i carabinieri di Iolo ad intervenire ieri, lunedì 30 settembre. Per giorni sono stati seguiti i movimenti della spacciatrice e dei giovani che si rivolgevano a lei per fare scorta di stupefacente e ai quali spesso veniva dato appuntamento direttamente a casa.

La droga, contenuta in un involucro, è stata trovata sopra un armadio. Panetti di hashish con tutto l'occorrente per confezionare le dosi, 2.400 euro in contanti e un telefonino: questo hanno sequestrato i carabinieri. La cinquantatreenne, che è stata messa agli arresti domiciliari, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

E' l'ennesimo arresto per droga delle ultime settimane fatto dai carabinieri. “Un mercato, quello pratese, dinamico e con un'offerta variegata che abbraccia molti tipi di droghe sintetiche e tutte quelle naturali – il commento del comandante provinciale, colonnello Marco Grandini – il sequestro fatto dalla Stazione di Iolo ne è ulteriore conferma”.

Le indagini non sono finite: il sospetto è che la donna non fosse sola ad occuparsi dello spaccio di hashish considerato anche che l'involucro nel quale la droga è stata trovata ne può contenere almeno una quindicina di chili e, dunque, è facile immaginare che una parte fosse stata già smerciata. Quantità considerevole che fa pensare al coinvolgimento di altre persone.