Vittoria Guazzini è campionessa del mondo U23 nella cronometro

Successo storico della giovane poggese in Australia. “Non ho pensato a nulla, se non ad andare forte".

Guazzini durante l’esecuzione dell’inno di Mameli

La poggese Vittoria Guazzini è campionessa del mondo under-23 nella cronometro. La ciclista 21enne della Groupama-Fdj ha chiuso quarta la prova d'élite disputatasi oggi in Australia, davanti a tutte le atlete della sua categoria. La gara sui 34,2 km di Wollongong è stata vinta dalla 35enne olandese Ellen van Dijk, che riconferma così il suo titolo mondiale. Seconda l'australiana Grace Brown. Terza la svizzera Marlen Reusser. Solo ventitreesima l'altra azzurra in gara, Arianna Fidanza. Si tratta di un alloro storico essendo la prima assegnazione del titolo iridato cronometro donne U23. Dopo l'argento europeo di categoria, per Guazzini è arrivata quindi la consacrazione definitiva: "Il circuito mi piaceva, diverso da quello di Anadia. Mi sono trovata a mio agio. Non puntavo alla maglia iridata ma a fare bene e se devo essere sincera un po' mi dispiace di non essere riuscita a prendere anche la medaglia di bronzo elite". "Ho iniziato sperando solo di fare bene. Poi a metà mi sono resa conto che avevo un buon tempo - ha aggiunto l'atleta toscana commentando la gara secondo quanto riporta l’Ansa- Questo mi ha dato fiducia. Non ho pensato a nulla, se non ad andare forte". Tanti gli italiani lungo il percorso, che si sono commossi nel sentire risuonare l'Inno di Mameli così lontano da loro luogo d’origine: "Ieri mentre mi allenavo sentivo incitarmi in italiano. Sono rimasta stupita dall'affetto che le persone dimostrano per il nostro Paese". Tra i primi a congratularsi per il traguardo iridato è stato il presidente della Regione, Eugenio Giani: “Oggi è un bellissimo giorno. Una vittoria storica. E’ infatti la prima volta che viene assegnato il titolo iridato cronometro donne under 23 e questo ci rende fieri. Una conquista non facile, che rende merito all’impegno, alla concentrazione, e alla forza di Vittoria. Brava! Hai fatto l’impresa. E chi ama la Toscana non può che dirti grazie!”

