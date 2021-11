24.11.2021 h 18:35 commenti

Vittoria del Prato sul campo della Sanremese, partita decisa ai rigori

I lanieri accedono quindi al turno successivo. Il commento del mister Amelia: “Sono soddisfatto di aver passato il turno contro una squadra di buonissimo livello"

Vittoria del Prato sul campo della Sanremese oggi pomeriggio, 24 novembre, per i sedicesimi di Coppa Italia di serie D. La partita è stata vinta ai rigori (5-6) dopo il pareggio conquistato dai liguri. L'allenatore dei lanieri, Marco Amelia, commenta così l’importante vittoria che permetta alla squadra di passare al turno successivo mentre la Sanremese va a casa. “Sono soddisfatto di aver passato il turno contro una squadra di buonissimo livello, andare avanti in coppa è importante e giocare per vincere crea ambizione e mentalità di cui abbiamo molto bisogno. Molto bene la gestione del primo tempo e l’impatto di inizio ripresa dopo lo 0-2 siamo calati ed ci è salita addosso la paura di vincere che non mi piace nonostante comunque loro poi hanno inserito buonissimi giocatori. Dopo il pari peró abbiamo saputo soffrire e difendere. Sono soddisfatto dei ragazzi più giovani tutti, faccio i complimentia Goretti che ha fatto una prestazione di grande personalitá nonostante i 17 anni e la prima volta in prima squadra. Alla prossima avversaria di coppa ci pensiamo a gennaio ora non c’è tempo bisogna tuffarci nel campionato rimboccandoci le maniche e tornando a lottare per inseguire la vittoria.”

IL TABELLINO

SANREMESE-PRATO 2-2

Marcatori: 12' rig Aleksic, 57' Nicoli (P); 59', 67' Gagliardi (S)

SANREMESE (4-3-3) - Malaguti; Buccino (65' Mikhaylovskyi; 77' Ferrari), Bregliano cap., Gatelli, Acquistapace; Bastita (55' Anastasia), Giacchino, Valagussa (65' Gemignani); Nouri, Orefice (83' Vita), Gagliardi All.: Andreoletti

PRATO (3-5-2) - Pagnini; Sciannamè (65' Angeli), D'Orsi, Pardera, Aleksic, Ba (69' Soldani), Nicoli (80' Romiti), Noferi, Tavanti (46' Lugnan), Renzi (72' Bellucci), Goretti. All.: Amelia

Arbitro: Marin (sez. Portogruaro)

Note: al 14' Pagnini (P) para rigore ad Orefice (S). Recupero: 2' nel primo tempo e 6' nel secondo. 100 spettatori circa

Ammoniti: Acquistapace, Gagliardi, Giacchino (S); Sciannamè, Renzi, Bellucci, Aleksic (P)