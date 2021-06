18.06.2021 h 12:06 commenti

Visite alle Rsa, il green pass a Prato è già una realtà ma non mancano i problemi

Da quindici giorni le residenze per anziani richiedono il passaporto vaccinale o il tampone per autorizzare gli ingressi dei parenti. Una procedura che tutela gli ospiti ma crea anche qualche difficoltà

Nelle Rsa di Prato l'utilizzo del green pass, di fatto è una realtà da quindici giorni, nonostante l'approvazione da parte del Governo porti la data di ieri. Il “passaporto” regolamenta l'accesso alle Rsa che è consentito a chi si è vaccinato, a chi dimostra di aver contratto il Covid nell'arco dei sei mesi precedenti o a chi esibisce un tampone negativo effettuato nell'arco delle 48 ore precedenti.

Una misura che tutela ulteriormente gli ospiti, ma crea anche qualche disagio ai familiari. “In alcuni casi – spiega Vladimiro D'agostino direttore Pio Istituto Santa Caterina de' Ricci - abbiamo dovuto discutere con i parenti che non accettavano queste le regole, ma ovviamente siamo stati inflessibili. A maggiore tutela degli ospiti abbiamo anche deciso di fare i colloqui , tranne casi particolari, in giardino”.

Il tampone è il problema più sentito. “Non tutti i familiari – spiega Maura Sabbatini responsabile della Rsa Santa Maria La Pietà - hanno fatto il vaccino e quindi si devono sottoporre al tampone che per loro è gratuito. Siamo noi a fornire i codici per effettuarlo, ma naturalmente ci sono tempi tecnici da rispettare”.

Maggior lavoro anche per le strutture che devono tenere la contabilità dei certificati. “Se i nostri ospiti in media sono over 80 – spiega Antonio Sferrino direttore Casa Serena - i familiari sono ultrasessantenni e quindi hanno difficoltà a utilizzare le nuove tecnologie. Spesso ci portano la prenotazione e invece serve il certificato, molti non hanno attivato la tessera sanitaria e, quindi ,non riescono ad avere il documento”.

Per tutti resta comunque l'obbligo di prenotare la visita ai parenti che generalmente dura 30 minuti, chi ha presentato il certificato vaccinale o quello che attesta di aver contratto il Covid, non deve ripetere la procedura, la direzione della Rsa conserva e aggiorna i documenti.

