Visite in gommone sul Bisenzio, al via la terza edizione

Due le novità per la rassegna che inizierà domani 6 giugno: gite in notturna partendo alle 21,30 e un pic nic lungo le sponde del fiume. Partenze tutti i giovedì di giugno e di luglio da via Amendola, sotto la Passerella

Terza edizione per “Visite in gommone sul Bisenzio, l’iniziativa promossa dall’Associazione ArteMia con il patrocinio del Comune. La prima gita domani 6 giugno alle 21, 30 con partenza dai giardini di via Amendola, gli altri appuntamenti sono previsti ogni giovedì fino al 25 luglio.“Quest’anno – ha spiegatovice presidente di ArteMia – le visite saranno in notturna e prevedono anche , grazie alla collaborazione conConfcommercio un pic nic prima di imbarcarsi con cestini a chilometro zero per scoprire le bellezze di Prato viste da una prospettiva diversa: il fiume”.Il percorso parte da sotto la Passerella per arrivare al Ponte XX Settembre per ammirare anche le antiche mura e scoprire con l’aiuto dei soci della Lega Navale la bellezza del Bisenzio e delle sue pescaie.I posti sono limitati per cui è necessario prenotare chiamando il numero 340 510 1749 oppure scrivendo a info@artemiaprato.it Costo del biglietto 20 euro è richiesto inoltre un abbigliamento adeguato.