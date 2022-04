07.04.2022 h 10:00 commenti

Visite ginecologiche clandestine a pagamento in ospedale, in aula la testimonianza di uno dei medici

Il dottor Simone Olivieri, già condannato per la vicenda, sentito come testimone al processo che vede imputato l'ex primario del reparto Giansenio Spinelli, accusato di omessa denuncia

Nuova udienza nel processo che vede sul banco degli imputati Giansenio Spinelli, ex primario di Ostetricia e ginecologia ora in pensione, accusato di omessa denuncia verso i colleghi di reparto per le visite ginecologiche a pazienti cinesi fuori dal normale iter di prenotazione e dietro pagamento a nero. Tra i coinvolti in quell’inchiesta, coordinata dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, Spinelli è l’unico rimasto a processo. Gli altri, medici e mediatori culturali, sono stati condannati con rito abbreviato e patteggiamenti. Tra questi ultimi c’è il ginecologo Simone Olivieri (un anno e dieci mesi) che ieri, 6 aprile, è stato sentito come testimone. Il medico ha ripercorso quel periodo in ospedale e i motivi che nel febbraio del 2018 lo hanno portato a presentare le proprie dimissioni. Il problema non sarebbe stato solo il clima creato dalle visite clandestine a pagamento, ma anche il disagio per un’organizzazione del lavoro non ottimale. A domanda specifica del pubblico ministero Lorenzo Gestri se avesse informato il primario Spinelli su ciò che accadeva in reparto, Olivieri ha risposto di no.

L’inchiesta partì dalla segnalazione ai carabinieri di un’ostetrica, insospettita dal possesso di pillole abortive reperibili esclusivamente in ospedale dove devono essere somministrate, fossero nelle disponibilità di una giovane cinese che si era presentata al Centro salute donna per un malore.

Le indagini hanno fatto emergere un sistema di visite pagate a nero da pazienti cinesi che saltavano la fila e in pochi giorni riuscivano ad avere l'appuntamento direttamente all'ospedale o al centro Giovannini. Nel luglio del 2018 sono scattati gli arresti per quattro medici e tre cinesi. Una ventina, in tutto, gli indagati. Quasi cento gli episodi contestati.



