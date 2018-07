27.07.2018 h 13:55 commenti

Visite “clandestine” all'ospedale di Prato, avviso di garanzia al primario Giansenio Spinelli

Il primario, che ieri ha comunicato il proprio pensionamento, è finito sul registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta che nelle settimane scorse ha portato all'arresto di quattro ginecologi accusati di aver visitato, dietro pagamento a nero e durante l'orario di lavoro, pazienti cinesi senza la prenotazione al Cup

Il primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Prato, Giansenio Spinelli, ha ricevuto dalla procura un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sulle visite fatte da quattro ginecologi durante l'orario di lavoro a pazienti cinesi fuori dal circuito delle prenotazioni al Cup e dietro compensi a nero. Il medico è stato iscritto sul registro delle notizie di reato perché, secondo la procura, non avrebbe impedito che i fatti dei quali sono accusati i suoi ginecologi – quattro quelli finiti agli arresti – si verificassero. L'avviso di garanzia è stato notificato dalla procura nelle ultime ore. Ieri, giovedì 26 luglio, il primario ha comunicato alla Asl Toscana centro, della quale è direttore del Dipartimento materno-infantile, il proprio pensionamento dal primo settembre prossimo.

Sale dunque il numero degli indagati nell'inchiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli che hanno affidato le indagini ai carabinieri del Nucleo investigativo. Il nome di Giansenio Spinelli si aggiunge a quelli dei quattro ginecologi – Elena Busi, Ciro Comparetto, Simone Olivieri e Massimo Martorelli, tutti sospesi dal lavoro – messi ai domiciliari il 9 luglio con l'accusa di peculato in riferimenti ai beni strumentali dell'azienda sanitaria e truffa ai danni dello Stato. Stesse ipotesi di reato mosse nei confronti di tre cinesi, anche loro arrestati, che, stando a quanto ha ricostruito l'inchiesta – portavano le connazionali all'ospedale Santo Stefano e al Centro Giovannini per le visite senza prenotazione trattenendo una parte dei 100-150 euro corrisposti ai professionisti.

L'indagine è partita sul finire dello scorso anno dopo che una giovane cinese si è sentita male in seguito all'assunzione di pillole abortive. Arrivata al Centro salute della donna, la cinese ha mostrato il farmaco ad una ostetrica che, insospettita, si è rivolta ai carabinieri innescando tutto il meccanismo che, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, ha fatto emergere l'attività parallela dei quattro ginecologi e il collegamento con gli intermediari cinesi.



