24.12.2020 h 15:27 commenti

Visite ai pazienti Covid alla Melagrana e al Med grazie alla "finestra delle emozioni"

Il servizio, attivato nei giorni scorsi, è stato potenziato durante le festività natalizie come regalo del personale per i degenti e i loro parenti

Durante le festività natalizie sarà potenziato il numero di visite che i parenti potranno fare ai ricoverati ai centri Covid la Melagrana e Misericordia e Dolce attraverso la "Finestra delle emozioni". Il personale delle due strutture a bassa intensità ha deciso di incrementare questo servizio attivato qualche giorno fa per far sentire la vicinanza della famiglia e far vivere momenti di serenità a chi non può trascorrere il Natale con gli affetti più cari.

“Le nostre strutture e i nostri operatori sono impegnati nel fare di tutto perché il Natale, anche se nella sofferenza, possa essere vissuto come un momento di gioia dalle persone che sono ricoverate; e le Finestre delle Emozioni ne sono un esempio - ha detto Lorena Paganelli direttore zona distretto di Prato. - Voglio ringraziare tutti gli operatori Medici, Infermieri, Oss e tutto il personale che da ormai un anno è impegnato nella assistenza alle persone che si sono ammalate di Covid 19 e che anche in questi giorni di Festa sta lavorando, con impegno e dedizione cercando di dare un momento di gioia”.

Nelle stanze trasparenti c'è solo un vetro che separa gli ammalati dai loro affetti. Un vetro che garantisce sicurezza ma anche ascolto e visibilità. Le visite sono su appuntamento e i parenti accedono alla stanza trasparente dall’esterno. L’incontro è garantito per tutti i pazienti ricoverati, sia le persone che possono raggiungere la stanza in modo autonomo che per coloro che necessitano dell'utilizzo della carrozzina o del trasporto con il letto. “E’ fondamentale sentirsi amati e attesi per dare un senso alle cure – sottolinea Donatella Calvani, responsabile del reparto Covid del Misericordia e Dolce - rivedere un familiare anche attraverso un "vetro" restituisce umanità agli affetti. Quello che non può essere trasmesso con gli abbracci , lo è con le lacrime e con i sorrisi. Tutta l'equipe medica e infermieristica, supportata dal Servizio prevenzione e protezione e dal servizio di vigilanza, ha voluto fare questo piccolo dono per dire ai nostri pazienti :"forza mettetecela tutta! fuori c'è il mondo che vi aspetta".

Il potenziamento del servizio significa più lavoro per il personale ma come hanno sottolineato gli operatori del centro La Melagrana: "Le finestre delle emozioni sono il nostro regalo alle persone di cui ogni giorno ci prendiamo cura. Vogliamo dare la possibilità a tutti di passare un Natale un po' più sereno, nonostante le difficoltà del periodo che stiamo affrontando. E' vero c'è sempre quella porta che divide, ma con la nostra "stanza trasparente" cerchiamo di dare un po' più di affetto e senso di normalità ai nostri pazienti che stanno combattendo questa lunga battaglia lontani dai propri affetti".

Anche all’Ospedale Santo Stefano nei giorni di Natale, Santo Stefano e domenica 27 dicembre in tutti i setting no Covid sarà possibile far visita ai ricoverati. E’ ammesso un solo parente con accesso regolato dagli operatori sanitari dei reparti.